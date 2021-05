METEO PALERMO – Flusso PERTURBATO in arrivo, poi a spuntarla sarà l’ANTICICLONE; le previsioni

Maltempo isolato al nord con temporali localizzati, meglio al centro-sud

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono anche quest’oggi tendenzialmente perturbate, come testimoniano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, con piogge sovente anche accompagnate da attività temporalesca che hanno colpito le regioni settentrionali. Più asciutto e stabile al centro-sud, con clima tipicamente primaverile anche a Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Nonostante l’alternarsi di fasi della giornata più nuvolose ad altre con maggiori schiarite, il tempo si è comunque mantenuto stabile e asciutto a Palermo. Tale situazione si protrarrà anche nel corso della serata odierna, quando maltempo residuo interesserà invece i settori più nordorientali della nostra Penisola, come il Friuli Venezia Giulia. Temperature che inoltre si sono attestate su valori piuttosto primaverili sul capoluogo siciliano e compresi tra i +17°C di minima (probabilmente provvisori) e i +21°C di massima circa.

Flusso perturbato atteso per domani con qualche pioggia

Un flusso di correnti perturbate provenienti dai settori nordafricane attraverserà il Mediterraneo meridionale nella giornata di domani lunedì 3 maggio e porterà effetti anche sulla città di Palermo, con l'arrivo di qualche pioggia tra mattino e pomeriggio. Le condizioni meteo tenderanno comunque ad un immediato miglioramento, con cessazione dei fenomeni prevista già per la serata. Temperature che caleranno nei valori minimi e, anche piuttosto sensibilmente, in quelli massimi.