METEO PALERMO – Forte VARIABILITA’, ma con assenza di PIOGGE in città: ecco le previsioni

Tempo di nuovo in peggioramento dal pomeriggio di oggi

Dopo una nottata di maltempo residuo che ha colpito in particolar modo il meridione, ma con fenomeni sempre isolati, in mattinata le condizioni meteo sono andate migliorando, con una pausa dalle piogge e dalle nevicate a bassa quota tipiche degli ultimi giorni sulla nostra Penisola. In queste ore tuttavia, l’isolamento di una goccia fredda sta provocando rinnovata instabilità, che si sta manifestando attraverso isolati rovesci che riguardano le zone interne dell’Abruzzo e il meridione, con neve talvolta a bassa quota. Il tempo a Palermo è invece rimasto visibilmente stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Nonostante la nuvolosità stia progressivamente aumentando fin da questa mattina sui cieli palermitani, le condizioni meteo a Palermo si sono mantenute relativamente stabili e asciutte e tali rimarranno anche in serata, quando i cieli appariranno anche irregolarmente nuvolosi. Tutto questo a differenza di quanto accadrà su alcune zone del basso versante tirrenico (scopri quali) mentre le temperature si sono attestate tra i +10°C di minima e i +14°C di massima circa.

Giornata molto variabile per domani, minime in diminuzione e massime in aumento

Giornata particolare quella di domani lunedì 7 marzo per Palermo, con le condizioni meteo che si manterranno sì stabili, ma in un contesto di cieli spiccatamente variabili da poco a irregolarmente nuvolosi. Assenza di fenomeni connoterà quindi l’inizio di settimana, con temperature che tuttavia sono attese in diminuzione per quanto riguarda i valori minimi, mentre sono attesi in aumento quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.