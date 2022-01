METEO PALERMO – Graduale aumento delle TEMPERATURE con STABILITA’ persistente, ecco le previsioni

Vortice di maltempo in allontanamento, stabilità in Italia

Si verifica quest’oggi un allontanamento del vortice depressionario di natura atlantica che nella giornata di ieri ha interessato principalmente i settori centrali e in particolare il Lazio, dove tra la notte e la mattinata, sempre riferiti a ieri, nevicate si sono riscontrate a quote molto basse e finanche in pianura su molti quartieri della Capitale. La rimonta dell’Alta pressione che sopperisce ad un vuoto barico lasciato dal predetto vortice depressionario, garantisce condizioni meteo di generale stabilità da questo pomeriggio e che interessano anche Palermo, in nottata tuttavia interessata da qualche residuo rovescio, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

E’ così che, come accennato in precedenza, dopo qualche debole rovescio nel corso della notte che ha portato comunque un accumulo altrettanto debole su Palermo e dell’ordine di circa 4 millimetri, le condizioni meteo all’interno della città sono andate sensibilmente migliorando, con l’apertura di schiarite e cieli tornati sereni dal pomeriggio. Le temperature in questo contesto si sono attestate tra i +8°C di minima e i +14°C di massima circa. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Domani sole protagonista

L’Anticiclone rimarrà dominante sullo scenario meteorologico del Mediterraneo anche nella giornata di domani venerdì 14 gennaio e ciò si tradurrà, sulla città di Palermo, in condizioni meteo di visibile stabilità, accompagnate cioè da cieli perlopiù sereni. Nessun effetto per quanto concerne le temperature, che non dovrebbero invece subire significative variazioni o al più riscontrare lievi oscillazioni al ribasso nei valori minimi e al rialzo in quelli massimi.