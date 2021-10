METEO PALERMO – Isolati TEMPORALI nel pomeriggio, ora miglioramento solo temporaneo; le previsioni

Maltempo localizzato o sparso al centro-sud, più asciutto a settentrione

Anche oggi assistiamo a condizioni meteo perturbate sulla nostra Penisola, dovute all’avanzamento di una nuova goccia fredda questa volta proveniente dal settore balcanico. Tale afflusso di correnti più fresche va ad alimentare un minimo depressionario posizionato nel tratto di mare compreso tra la Sardegna e la Sicilia, portando condizioni di maltempo soprattutto su quest’ultima (Palermo compresa, come vedremo), ma anche su Calabria e basso Lazio. Più asciutto e relativamente più stabile al nord.

Previsioni meteo Palermo oggi

Dopo una prima parte di giornata relativamente stabile, l’avvicinamento di una goccia fredda sul Mediterraneo centrale dal settore balcanico ha innescato una ciclogenesi nel tratto di mare compreso tra la Sardegna e la Sicilia, con qualche rapido temporale che è andato ad interessare anche Palermo nel pomeriggio, scaricando al suolo un accumulo debole e di circa 3 millimetri. Miglioramento in atto in serata (mentre l’instabilità si estende su alcuni settori della Penisola), ma sarà solo temporaneo, come vedremo nel prossimo paragrafo. Le temperature si sono aggirate quest’oggi tra i +14°C di minima e una massima prossima ai +24°C.

Rapidi temporali già in nottata, maltempo anche nel pomeriggio di domani

Il miglioramento è solo temporaneo e infatti già nelle prime ore della notte di domani domenica 10 ottobre qualche rapido rovescio o temporale potrebbe tornare ad interessare Palermo. Seguirà un nuovo miglioramento in mattinata anche questo probabilmente temporaneo, in quanto altro maltempo raggiungerà il capoluogo siciliano nel pomeriggio. Cessazione dei fenomeni in serata in un contesto comunque perlopiù nuvoloso, con temperature in calo nei valori massimi e in aumento in quelli minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.