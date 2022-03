METEO PALERMO – L’ANTICICLONE promuove STABILITA’ e BEL TEMPO con aumento delle TEMPERATURE: le previsioni

Generale stabilità in Italia

Il maltempo esaurisce i suoi effetti sulla nostra Penisola dalle prime ore della giornata odierna a causa dell’elevazione di un promontorio anticiclonico di matrice africana che spinge verso est le correnti perturbate di natura atlantica. Un miglioramento si è quindi evidenziato soprattutto dal pomeriggio, quando al ritorno della stabilità si sono associate anche ampie schiarite persino nelle aree coinvolte dai rovesci fino a poche ore fa. Anche a Palermo il tempo risulta stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Il maltempo ha abbandonato nelle ore di questo pomeriggio la Sicilia, con le condizioni meteo che nonostante questo a Palermo si mantengono visibilmente stabili fin dalle prime ore della giornata. In serata tale situazione non subirà variazioni, con cieli che risulteranno ancora sereni con stabilità persistente così come nel resto d’Italia. Le temperature inoltre si sono quest’oggi attestate su valori non così miti e più precisamente compresi tra i +7°C di minima e i +14°C di massima circa.

Domani cieli sereni e massime in aumento

L’Alta pressione di origine africana in elevazione già in queste ore porterà i suoi effetti più evidenti anche nella giornata di domani mercoledì 23 marzo a Palermo, dove le condizioni meteo si manterranno visibilmente stabili con la compresenza cioè di cieli sereni. Effetti si registreranno anche sotto il profilo termico, con le temperature attese in aumento nei valori massimi malgrado la stazionarietà di quelli minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.