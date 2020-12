METEO PALERMO – MALTEMPO ad oltranza con PIOGGE tutti i giorni e a tratti intense, i dettagli

Maltempo fino al sud Italia

Maltempo con le correnti di Maestrale piuttosto instabili, piogge diffuse in Sicilia in queste ore e sulla città di Palermo. Precipitazioni in arrivo anche nelle prossime ore e condizioni meteo tipicamente invernali. Tempo instabile nella giornata odierna con precipitazioni moderate alternate a brevi schiarite, clima fresco con le correnti di maestrale e temperature comprese nella media di riferimento o addirittura inferiori. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo oggi e nei prossimi giorni al sud Italia

Maltempo che tuttavia procederà nel corso della settimana con altri impulsi perturbati in arrivo, oggi ad opera dell’ennesima perturbazione di matrice polare-marittima e con valori di pressione al suolo fino a 1000 hPa in Italia. Successione di perturbazioni in questa prima parte della stagione invernale iniziata secondo il calendario meteorologico in data primo dicembre, la prossima a ridosso del weekend con altre piogge in arrivo, raffiche di vento e neve sulle alture della Sicilia fino a 1300-1500 metri di quota.

Inverno a pieno regime

Tanta neve al nord Italia specie sulle Alpi: dai 1000-1400 metri di quota si misurano spessori oltre il metro, si raggiungono i 2 metri di neve invece sulle Alpi centro-orientali dai 1500-1700 metri di quota. Neve anche in Appennino settentrionale dove il manto nevoso raggiunge i 70-80 centimetri al di sopra dei 1500 metri di quota , piuttosto inferiori invece le nevicate e gli accumuli al suolo alla medesima quota su Umbria, Marche ed Abruzzo. Giusto qualche spolverata di neve al meridione, Sila e Gennargentu.