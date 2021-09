METEO PALERMO – MALTEMPO e CALO delle TEMPERATURE in arrivo, ecco le previsioni

Giornata caratterizzata da nuvolosità e maltempo in Italia

Si palesano oggi in maniera evidente dalle immagini satellitari disturbi nuvolosi decisamente maggiori e più consistenti rispetto ai passati giorni sulla nostra Penisola. Piogge e temporali inoltre interessano i settori più occidentali del Paese, quali le Alpi Marittime e soprattutto la Sardegna, in cui le zone sudorientali specialmente hanno osservato l’arrivo di fenomeni talvolta intensi, con picchi fino a 45 millimetri. Rimane invece (al momento) asciutto altrove, con tempo relativamente stabile anche a Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Fatto salvo per la mattinata in cui qualche rovescio ha interessato Palermo scaricando al suolo un accumulo decisamente infimo e quanto basta per far scattare i pluviometri della città (accumulo dell’ordine di 0,2 millimetri) le condizioni meteo si sono mantenute tutto sommato stabili sul capoluogo siciliano e tali rimarranno anche in serata, nonostante cieli perlopiù nuvolosi così come in buona parte del sud. Le temperature sono oscillate tra i +22°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +32°C circa.

Maltempo in arrivo fin dalle prime ore della notte di domani

Il tempo però incorrerà in un visibile peggioramento già dalle prime ore della notte di domani sabato 4 settembre, con piogge mediamente moderate che interesseranno ad intermittenza la città di Palermo fino ad almeno il pomeriggio, per effetto della perturbazione in transito nel Mediterraneo e in lento scivolamento verso il Mar Jonio. In serata è atteso un miglioramento con prime schiarite notevoli. Temperature che aumenteranno nei valori minimi per rimanere pressoché stazionari o in lieve calo in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.