METEO PALERMO – MALTEMPO in arrivo con qualche PIOGGIA, ecco le previsioni

Maltempo di nuovo protagonista su alcuni settori del Paese

Dopo una settimana di assenza il maltempo torna ad interessare l’Italia, in particolare alcune zone del Paese. Ad essere colpiti sono infatti principalmente i settori tirrenici e l’Emilia Romagna, ma occasionali sconfinamenti hanno interessato anche il medio versante adriatico. Rimane invece più stabile al nord, eccezion fatta per la Liguria centro-orientale nelle prime ore della notte. Tempo che tuttavia è risultato stabile anche a Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Nonostante un peggioramento lungo buona parte del versante tirrenico, le condizioni meteo a Palermo si sono mantenute asciutte e stabili, persino con cieli perlopiù sereni: qualche passaggio nuvoloso si è infatti osservato solamente nel pomeriggio, e non ha minacciato pioggia, né tantomeno l’ha causata. In serata nuove schiarite malgrado lo spostamento verso meridione del fronte instabile, con temperature che si attestano tra i +10°C di minima e i +16°C di massima.

Maltempo in arrivo nella serata di domani

Giornata invece nettamente più nuvolosa sarà quella di domani venerdì 21 gennaio a Palermo, dove la nuvolosità acquisterà consistenza via via maggiore fino a causa qualche possibile pioggia durante la serata, con fenomeni mediamente deboli o moderati. Questo peggioramento si inserirà all’interno di un contesto termico che non dovrebbe subire significative variazioni, con le temperature che quindi oscilleranno fisiologicamente intorno ai valori odierni sia in quelli minimi che in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.