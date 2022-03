METEO PALERMO – MALTEMPO in arrivo in città con PIOGGE e CALO TERMICO: ecco le previsioni

Maltempo tornato ad azionarsi sulla nostra Penisola

Nella giornata odierna le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano il ritorno del maltempo che risulta essere protagonista quantomeno delle regioni meridionali della Sardegna. Piogge e acquazzoni colpiscono infatti soprattutto queste aree per effetto dell’avanzamento di una goccia fredda di natura nordatlantica in direzione della nostra Penisola. Le temperature non subiscono particolari scossoni rispetto ai valori registrati nei passati giorni e in alcuni casi incorrono addirittura in un aumento. A Palermo il tempo si mantiene (per ora) stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

A seguito di una notte stellata annuvolamenti via via più consistenti e più fitti hanno interessato la città di Palermo durante la giornata odierna, con le condizioni meteo che si sono comunque mantenute relativamente stabili e asciutte, nonostante le piogge abbiano coinvolto la Sicilia. In serata i cieli si manterranno irregolarmente nuvolosi differentemente da quanto avverrà nelle zone adiacenti (scopri dove), con assenza di fenomeni e temperature che si attestano su valori piuttosto miti e più precisamente compresi tra i +14°C di minima e i +19°C di massima.

Maltempo intermittente per domani

Il passaggio di una goccia fredda di stampo nordatlantico sul Mediterraneo centrale provocherà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo a Palermo, questa volta accompagnato dall’ingresso delle piogge a partire già dalle prime ore della notte di domani sabato 19 marzo. Piovaschi intermittenti si alterneranno poi dal mattino fino alla sera, con temperature che sono attese in calo sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.