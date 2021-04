METEO PALERMO – PASQUA e PASQUETTA compromesse dal MALTEMPO e dal CALO TERMICO, le previsioni

Maltempo in arrivo sull’Italia centrale e non solo

Le condizioni meteo stanno in queste ore subendo un graduale peggioramento sulle regioni centrali in particolare, dove si susseguono piogge, ma anche temporali che sferzano soprattutto l’Abruzzo e il Molise con locali nubifragi. Tuttavia i fenomeni temporaleschi potrebbero raggiungere anche parte del settore tirrenico centrale e in particolare il Lazio. Rovesci plausibili anche in Puglia e sulle Alpi occidentali, dove assumeranno carattere nevoso a partire dai 1600/1800 metri. Rimane invece stabile, almeno per ora, a Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

L'afflusso di correnti in arrivo dai quadranti settentrionali ha quest'oggi causato crescenti disturbi nuvolosi sulla città di Palermo, talvolta irregolari, ma che fino a questo momento non hanno portato effetti concreti al suolo. Ne tantomeno lo faranno comunque in serata: cieli parzialmente o prevalentemente nuvolosi interesseranno il capoluogo siciliano, ma con assenza di fenomeni. Temperature che nella giornata odierna si sono attestate tra i +12°C di minima e i +22°C di massima.

Pasqua di maltempo in città

A differenza di quanto accadrà rispetto al resto del nostro Paese, nella giornata di domani domenica 4 aprile le condizioni meteo a Palermo sono previste in progressivo peggioramento, con nuvolosità via via sempre più compatta e l’ingresso delle prime piogge mediamente moderate in serata. L’instabilità porterà dunque i primi fenomeni, ma ancora non sarà in grado di causare significative variazioni nelle temperature: esse infatti rimarranno stazionarie o in lieve calo nei valori minimi.