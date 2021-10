METEO PALERMO – PEGGIORAMENTO graduale culminerà con l’arrivo delle PIOGGE, ecco le previsioni

Primi rovesci e temporali al nordovest, meglio al centro-sud

Nella giornata odierna sono stati pressoché visibili i primi effetti portati da una forte perturbazione in avvicinamento dai quadranti nordoccidentali verso la nostra Penisola, con piogge e temporali anche molto intensi specie su Genova. La situazione è andata migliorando in queste ore in città, con lo spostamento dei rovesci su alcune zone del Piemonte centro-settentrionale, dove i fenomeni appaiono qui mediamente moderati. Migliorato, come vedremo, il tempo al centro-sud con l’abbandono definitivo di una circolazione instabile che ieri aveva provocato diversi disagi a Palermo e Provincia.

Previsioni meteo Palermo oggi

La circolazione instabile che ieri ha interessato la città di Palermo portando fenomeni anche intensi ha definitivamente abbandonato lo stivale nella giornata odierna, con un susseguente miglioramento sul capoluogo siciliano, in un contesto di cieli poco o parzialmente nuvolosi. Questa situazione si protrarrà anche nella serata corrente, mentre sulle regioni nordoccidentali il tempo continuerà a peggiorare. Le temperature inoltre si sono attestate tra i +17°C di minima e i +27°C di massima circa.

Variabilità asciutta per domani, con massime in aumento

L’avanzamento di una forte perturbazione in arrivo sul Mediterraneo dai quadranti nordoccidentali causerà un richiamo di correnti molto calde a Palermo, dove le condizioni meteo, nonostante la variabilità anche spiccata, si manterranno quindi stabili asciutte. Di conseguenza, le temperature sono attese in aumento sia nei valori minimi che, soprattutto in maniera quindi più marcata, in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.