METEO PALERMO – PIOGGE anche intense e accompagnate da CALO delle TEMPERATURE, le previsioni

Perlopiù stabile in Italia oggi, ma non mancano precipitazioni in particolare sul versante tirrenico

Nella giornata odierna si assiste probabilmente a uno dei giorni più stabili dell’ultimo periodo: le condizioni meteo infatti, si evidenziano in prevalenza stabili, tuttavia non mancano delle eccezioni di maltempo che hanno interessato principalmente la Liguria, ma anche localmente le Isole Maggiori ad esclusione tuttavia di Palermo, come vedremo. Clima molto mite sulle regioni centro-meridionali, con qualche record di caldo battuto nel Lazio, dove le temperature massime hanno superato persino i +26°C.

Previsioni meteo Palermo oggi

Nonostante il tempo sia risultato spesso perturbato nel corso della giornata specialmente nelle zone interne della Sicilia, con fenomeni comunque moderati, le condizioni meteo a Palermo si sono mostrate relativamente stabili e asciutte. Qualche piovasco potrebbe invece coinvolgere il capoluogo siciliano in serata, coerentemente con un peggioramento su alcuni settori del Paese (scopri quali). Malgrado ciò le temperature si sono attestate su valori miti e più precisamente compresi tra i +19°C di minima e i +28°C di massima circa.

Domani maltempo anche intenso e con calo delle temperature

Nella giornata di domani lunedì 8 novembre una circolazione depressionaria si manterrà attiva all’interno del Mediterraneo e provocherà un peggioramento delle condizioni meteo anche a Palermo e fin dalle prime ore della notte, con possibile intensificazione dei fenomeni tra mattino e pomeriggio, quando potranno peraltro essere accompagnati anche da attività elettrica. Miglioramento in serata, con temperature attese in calo anche sensibile soprattutto nei valori massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.