METEO PALERMO: Piogge e acquazzoni fino al WEEKEND, poi SOLE e CLIMA CALDO

Meteo Palermo, fase di tempo instabile

Ondata di maltempo diffuso in Italia con le precipitazioni estese su tutto il territorio, dalle regioni più settentrionali a quelle più meridionali. Anche sulla città di Palermo troviamo nubi irregolari in transito nel cielo alternate a brevi schiarite, precipitazioni intermittenti in tutta la Sicilia. Nei prossimi giorni la lacuna barica presente sul bacino del Mediterraneo favorirà ancora condizioni meteo instabili sulle regioni meridionali con altre precipitazioni possibili. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia

Durante la giornata di domani avremo un lento miglioramento sulle regioni nord-occidentali, ancora maltempo altrove. Maltempo quindi su tutto il meridione con possibili nubifragi fra Campania, Calabria e Basilicata. Nel pomeriggio non sono previste variazioni, con piogge insistenti sulle stesse zone. In serata migliora sulle Isole Maggiori, piogge ancora possibili su Puglia e Calabria. Sulla città di Palermo le previsioni meteo indicano piogge alternate a brevi schiarite anche nel weekend, solo dalla prossima settimana tempo in deciso miglioramento.

Meteo Autunno, ottobrata durante la prossima settimana

Clima autunnale con le correnti fresche di maestrale, acquazzoni probabili nelle prossime ore e nei prossimi giorni per la città di Palermo come per buona parte dell’Italia, poi sole e clima caldo durante la prossima settimana. Ottobrata in arrivo durante la prossima settimana con le temperature in aumento dalla giornata di Domenica 18 Ottobre, valori previsti oltre i 25°c sulla Sicilia e sulla città di Palermo poi nel corso della prossima settimana grazie ad una rimonta dell’anticiclone di natura africana sul Mediterraneo centrale.