METEO PALERMO: Piogge o acquazzoni in arrivo nelle prossime ore, MALTEMPO autunnale in SICILIA

Situazione Meteo Italia

Ancora bel tempo in Italia eccetto sulle regioni più meridionali dove agisce una circolazione di bassa pressione con il richiamo di correnti perturbate dai quadranti meridionali. L’estate seguita a gonfie vele in Italia eccetto quindi sulla Sicilia e sulla Calabria dove troviamo cieli più nuvolosi e delle piogge, specie sul versante ionico maggiormente esposte alle correnti di scirocco. Anche a Palermo si avvertiranno gli effetti del ciclone con piogge in arrivo nelle prossime ore. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Palermo: maltempo in arrivo

Sia per oggi che per la giornata di domani è attesa della nuvolosità a tratti compatta su tutti i settori meridionali con maltempo su Calabria, Sicilia, Salento e Basilicata. Ampie schiarite attese invece sulla Sardegna. Migliora dalla sera-notte di domani con il centro di bassa pressione in allontanamento. Bel tempo invece sul resto dell’Italia con l’Anticiclone prevalente in Europa, eccetto locali temporali sulle Alpi e sui settori interni del centro. Estate ai titoli di coda solo tra Sicilia e Calabria con piogge e temporali nelle prossime ore, quando anche sul resto dell’Italia?

Meteo Italia: Autunno entro fine mese

Una perturbazione attiva sul Mediterraneo centrale tra la Sicilia e le coste nord-africane si avvicina al nostro paese e con esse arrivano le correnti perturbate. Piogge, temporali e nubifragi non esclusi tra la serata odierna e la mattinata di domani sulla Sicilia, Calabria e Basilicata. Poi verso un miglioramento meteo come del resto in tutto il resto dell’Italia fino alla prossima settimana quando sembra confermato il cambio di stagione con piogge e temporali diffuse in tutta Italia oltre ad un netto calo delle temperature.