METEO PALERMO – Primavera alle PORTE, ma attenzione alla PERTURBAZIONE polare del WEEKEND

Meteo Palermo, ecco la situazione odierna

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la quasi totale assenza di nuvolosità in italia dettata dal passaggio di una perturbazione che è stata seguita da una rimonta anticiclonica; questa ci accompagnerà fino al termine della settimana con temperature in aumento e cieli per lo più sereni. Vediamo dunque la tendenza meteo di Palermo dei prossimi giorni.

Previsioni meteo Palermo oggi

Meteo – Nel corso della giornata avremo ancora cieli soleggiati e assenza di nuvolosità anche nelle ore serali e notturne. Le temperature risulteranno in aumento nei valori minimi e in calo nelle massime, comprese tra 10°C e 15°C. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Palermo per la giornata di domani

Meteo domani – Per la giornata di domani, giovedì 24 febbraio avremo prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio avremo velature sui settori centro-occidentali, altrove avremo ancora ampi spazi di sereno. In serata avremo velature in transito su tutti i settori; ampie schiarite attese nella notte. Le temperature risulteranno in calo nei valori minimi ed in aumento nelle massime, comprese tra 7°C e 16°C. Ventilazione debole di direzione variabile. Vediamo a seguire la tendenza meteo per i giorni successivi.