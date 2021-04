METEO PALERMO – Prime TEMPERATURE estive in arrivo sulla SICILIA in SETTIMANA, ecco i DETTAGLI

Meteo Palermo dopodomani – Mercoledì ancora tempo asciutto nel corso delle ore diurne, con cieli sereni specialmente al pomeriggio. La giornata non presenterà particolari variazioni anche nel corso delle ore serali. Attenzione al pulviscolo sahariano in sospensione che potrà depositarsi sulle superfici. Le temperature subiranno solo una lieve flessione nei valori massimi (su Palermo previste fino a 22°C ), mentre sulla Sicilia orientale si potranno registrare i primi valori simil estivi fino a 28-29°C . I venti saranno ancora una volta deboli di direzione variabile. Diamo uno sguardo infine a quanto accadrà nei giorni avvenire.

Previsioni Palermo domani – La giornata di domani 27 aprile, non presenterà particolari variazioni sul nostro territorio: al mattino avremo un transito di velature che si protrarrà anche nel corso delle ore pomeridiane; qualche addensamento in più sarà possibile specialmente sui quadranti orientali dell’ isola Siciliana , il tutto in un contesto stabile. Anche nelle ore serali si rinnovano condizioni di tempo asciutto su Palermo e sulla Sicilia. Grazie alla nuvolosità, le temperature subiranno un aumento nei valori minimi (previsti intorno agli 11°C ); mentre le massime si manterranno stabili intorno ai 23°C . I venti risulteranno deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Tendenza meteo di Palermo per la settimana: temperature in forte aumento

Seconda parte della settimana corrente, in compagnia dei primi tepori estivi! Alcune zone del sud Italia infatti, vivranno una prima parentesi di Estate: le temperature potranno schizzare fino a 30°C sulle Isole Maggiori, in particolar modo sulle zone interne della Sardegna, sulla piana di Catania e sull’hinterland Siracusano. Anche nelle aree pianeggianti della Campania la colonnina di mercurio potrà raggiungere i 28°C di massima tra il 29 ed il 30 del mese di Aprile. Questi valori ci faranno assaggiare per poco l’Estate, che sembra ancora lontana considerando il periodo perturbato che abbiamo appena vissuto. Anche su Palermo si avvertirà un aumento termico nelle giornate verso la fine del mese di Aprile. Per saperne di più non perdetevi tutti i nostri prossimi aggiornamenti meteo!