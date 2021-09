METEO PALERMO – Prosegue fase STABILE e anche SOLEGGIATA; clima di fine ESTATE, ecco le previsioni

Condizioni atmosferiche in miglioramento sull’Italia

Le condizioni atmosferiche all’interno della nostra Penisola appaiono in queste ore in miglioramento dopo che gli ultimi temporali localizzati si sono riversati questo pomeriggio nelle aree interne delle regioni meridionali e in particolare di Campania, Sardegna e Calabria, dove negli scorsi giorni il maltempo ha colpito duramente provocando danni ingenti. Conseguentemente, le condizioni meteo stanno tornando generalmente stabili e asciutte anche grazie ad una nuova timida spinta dell’Anticiclone africano. Schiarite a Palermo che ritrova il bel tempo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Nella prima parte di giornata e ancor di più nelle prime ore della notte sono transitate nubi irregolari talvolta anche piuttosto consistenti a Palermo, ma non hanno rilasciato al suolo fenomeni di rilevanza. A seguire, dal pomeriggio, le condizioni meteo sono andate ulteriormente migliorando con ampie schiarite e cieli che sono tornati sereni, come rimarranno anche nella serata corrente, coerentemente con quanto accadrà sul resto del Paese. Le temperature odierne sono state comprese tra i +19°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +29°C.

Qualche nube in transito in nottata, poi ulteriori schiarite per domani; temperature in aumento

Nel corso della prossima notte qualche nube dovuta al transito di correnti più umide alle quote medie potrà transitare sui cieli palermitani, ancora una volta tuttavia senza fenomeni. A partire dal mattino di domani lunedì 13 settembre, anche grazie ad una timida ripresa dell’Anticiclone africano, si apriranno ulteriori schiarite a Palermo, con cieli che torneranno sereni e ci resteranno fino a sera. Le temperature sono attese inoltre in aumento in particolare nei valori minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.