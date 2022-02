METEO PALERMO – Qualche disturbo in arrivo, poi ampie schiarite con sbalzi termici: ecco le previsioni

Tornano piogge e nevicate in Italia, violente raffiche di vento al nord

Si assiste nella giornata odierna ad un peggioramento di stampo invernale sulla nostra Penisola, con il ritorno di piogge e nevicate a quote anche di bassa montagna in Abruzzo, con qualche fiocco segnalato anche a Leonessa, nel reatino. Precipitazioni sparse sul sud peninsulare, dove la quota neve appare un po’ più alta. Tale peggioramento è accompagnato dall’ingresso di una violenta ventilazione che riguarda in primis il nord Italia, dove si sono registrati alcuni danni in particolare a Milano. Qualche fenomeno fin qui perlopiù irrilevante ha interessato Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Un progressivo peggioramento delle condizioni meteo sta interessando Palermo, al momento tuttavia senza fenomeni significativi, eccezion fatta per qualche isolato e breve piovasco. Cieli tuttavia molto nuvolosi in particolare da questo pomeriggio, con qualche possibile pioggia in arrivo in serata, coerentemente con lo spostamento del fronte instabile verso meridione. Le temperature si attestano su valori comunque miti e più precisamente compresi tra i +12°C di minima e i +16°C di massima circa.

Ampie schiarite e rapido miglioramento fin dalle prime ore di domani

Al peggioramento della seconda parte della giornata odierna seguirà un immediato e rapido miglioramento a partire dalle prime ore della notte di domani martedì 8 febbraio, con ampie schiarite e cieli che torneranno sostanzialmente sereni a partire dal mattino e per il resto della giornata. Condizioni meteo che torneranno quindi stabili a Palermo anche visibilmente con le temperature che tuttavia caleranno sensibilmente sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi.