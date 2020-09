METEO PALERMO: qualche nube di troppo ma asciutto, l’ESTATE non molla con il bel tempo e clima caldo nei prossimi giorni

Meteo Palermo: stabilità prevalente e temperature in rimonta

Ancora una giornata più nuvolosa che soleggiata in Sicilia con il sole che riesce a fare capolino tra le nubi solo per qualche minuto. Anche a Palermo infatti i cieli si presentano irregolarmente nuvolosi o nuvolosi tuttavia con precipitazioni assenti. Estate ai titoli di coda pertanto anche in Sicilia o saranno possibili ancora dei scampoli di bel tempo? Secondo le previsioni meteo, sulla Sicilia e quindi sulla città di Palermo avremo il ritorno del sole con le temperature oltretutto destinate ad aumentare sensibilmente con valori tipici da “estate settembrina”.

Previsioni Meteo weekend

Anticiclone delle Azzorre in espansione dall’ oceano atlantico verso l’Europa con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa e man mano più vicino all’Italia. Il primo weekend del mese di Settembre trascorrerà con condizioni meteo stabili in gran parte dell’Italia, solo sulle Alpi nella giornata di domenica saranno possibili dei fenomeni temporaleschi localizzati. Bel tempo a Palermo e clima gradevole con le temperature previste in aumento ma con caldo moderato. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Tendenza meteo Settembre 2020

Nonostante secondo il calendario meteorologico il cambio di stagione è già avvenuto da qualche giorno, sull’Italia troviamo precipitazioni assenti e clima gradevole. Fase meteo prevalentemente stabile e clima favorevole per ogni attività all’aperto durante il weekend poi per la settimana successiva qualcosa potrebbe cambiare e l’Estate potrebbe andare in crisi. Una circolazione di bassa pressione di matrice Atlantica farà il suo in ingresso durante l’inizio della prossima settimana sul bacino del Mediterraneo. Vista la distanza temporale è ancora piuttosto difficile intuire la giusta traiettoria.