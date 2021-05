METEO PALERMO – Rapida PERTURBAZIONE atlantica, a seguire l’ESTATE torna alla CARICA in SICILIA

Condizioni meteo ancora incerte sull’Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dando uno sguardo alla situazione meteo attuale, i cieli risultano prevalentemente sereni sul territorio nazionale, con maggiore nuvolosità sui settori centrali e sulla Sardegna. Sulla Sicilia e su Palermo insistono le velature ma nel pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità dai settori occidentali della regione. Un peggioramento investirà l’Italia con un maggior coinvolgimento delle regioni settentrionali; anche sulla nostra isola il tempo sarà sempre più perturbato, ecco infatti cosa accadrà!

Previsioni meteo Palermo per domani

Meteo Palermo – Tempo instabile al mattino di domani con molte nubi sui settori centro meridionali e pioviggini sparse; sui settori settentrionali i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi. Nel corso delle ore pomeridiane avremo nuvolosità in transito e precipitazioni sui settori nord-orientali della regione, mentre su Palermo il tempo dovrebbe risultare più asciutto. In serata cieli poco o irregolarmente nuvolosi, e senza fenomeni associati su tutta la Sicilia. Temperature decisamente contenute grazie alla copertura nuvolosa, comprese tra 15°C e 17°C. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Palermo dopodomani

Meteo – Giornata di giovedì 6 maggio ancora caratterizzata da nuvolosità compatta e pioviggini specie sui settori centro-meridionali e su Palermo al mattino; nel corso delle ore pomeridiane non sono attese variazioni di rilievo con assenza di precipitazioni tra Siracusano, Catanese e Ragusano. In serata avremo tempo del tutto asciutto ma con ancora molte nubi. Nessuna variazione delle temperature nei valori minimi, mentre le massime potranno raggiungere i 23°C sulla città di Palermo. Venti ancora deboli di direzione variabile. Vediamo di seguito quale sarà l’andamento per il fine settimana.