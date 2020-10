METEO PALERMO: Residue piogge nelle prossime ore, SOLE nei prossimi giorni ma fino a quando?

Meteo: lacuna barica al meridione

Le immagini satellitari di questa mattina parlano chiaro, tempo stabile e in buona parte soleggiato al centro-nord Italia, nubi irregolari e a tratti compatte al meridione con tempo instabile. Sulla Sicilia troviamo pertanto condizioni meteo instabili già al mattino con locali precipitazioni sul versante ionico, nelle prossime ore anche su altre zone dell’isola. Sulla città di Palermo infatti le nostre previsioni meteo indicano piogge in arrivo nel pomeriggio, fenomeni tuttavia di debole o moderata intensità in un contesto climatico tipicamente autunnale.

Meteo Palermo: bel tempo nei prossimi giorni

Cieli irregolarmente nuvolosi sulla città di Palermo e con essi anche delle piogge di debole o di moderata intensità nelle prossime ore, dalla serata poi andremo incontro ad un miglioramento con schiarite più ampie e precipitazioni assenti. Durante la giornata di domani le condizioni meteo in Sicilia non cambieranno di molto con latre piogge in arrivo, anche a Palermo durante la nottata. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Tendenza meteo Autunno 2020

Durante la giornata di domani avremo un graduale peggioramento meteo al sud Italia con le prime piogge al mattino su Campania e Molise. Rapida estensione dei fenomeni sulle restanti regioni meridionali entro la nottata. Precipitazioni più intense in Campania e Basilicata. Miglioramento a seguire, nel corso del prossimo weekend tempo stabile al meridione eccetto in Campania e Sardegna con un peggioramento in arrivo durante la seconda parte di Domenica. La prossima settimana inizierà con un peggioramento meteo e temperature in sensibile calo.