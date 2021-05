METEO PALERMO – Sicilia “isola felice” con BEL TEMPO e clima PRIMAVERILE; ecco le previsioni

Nonostante il costante flusso di correnti più fresche di matrice nordatlantica nel Mediterraneo, nella giornata di domani giovedì 13 maggio è atteso addirittura un miglioramento delle condizioni meteo sulla città di Palermo, con schiarite e cieli che si manterranno sostanzialmente soleggiati con assenza di disturbi nuvolosi fino a sera. L’escursione termica giornaliera si amplierà, con temperature minime attese in calo e quelle massime invece in aumento. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Disturbi nuvolosi via via più consistenti venerdì

La Sicilia si confermerà “isola felice”, tra le poche regioni (se non l’unica) a non essere interessata dal maltempo da qui alla giornata di venerdì 12 maggio. Tuttavia la nuvolosità diventerà via via più consistente sulla città di Palermo per il giorno in questione, con cieli che in serata risulteranno prevalentemente o molto nuvolosi. Temperature che in questo contesto aumenteranno nei valori minimi, mentre le massime saranno stazionarie o in lieve e ulteriore aumento.