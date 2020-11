METEO PALERMO: SOLE e clima MITE per oggi, novità in arrivo nella prossima settimana? Le previsioni

Meteo Italia, locali piogge o pioviggini nelle prossime ore

Con un lieve cedimento da parte del famigerato anticiclone dominante in Italia da diverse settimane potrebbero tornare delle precipitazioni. Saranno tuttavia delle deboli precipitazioni e relegate per lo più sulla Sardegna, Liguria, Toscana e Lazio. In Sicilia e nello specifico sulla città di Palermo assistiamo all’ennesima giornata di sole e clima mite. Estate di San Martino anche per la giornata di domani con precipitazioni assenti e solo qualche nube in transito. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Palermo

Condizioni meteo in prevalenza stabili anche nel corso del prossimo weekend precipitazioni scarse o assenti, per un cambiamento più generale delle condizioni meteo ci sarà da attendere molto probabilmente l’inizio della prossima settimana quando una saccatura di bassa pressione di natura nord-atlantica riuscirà ad entrare nel Mediterraneo centrale e riportare le tipiche piogge autunnali anche in Sicilia. Con essa avremo anche un calo delle temperature rispetto i valori attuali con clima tipicamente autunnale e senza grandi scossoni.

Grande confusione da parte dei modelli meteo

Giornate tipicamente autunnali in pianura Padana e lungo le vallate interne del centro con le foschie, nebbie e nubi basse nottetempo e alle prime ore del mattino. Sole prevalente su tutte le altre aree italiane, anche a Palermo continua indisturbata la lunga fase di bel tempo e clima mite. Modelli meteo a soqquadro nel corso del lungo termine con il Vortice Polare che accende il motore proprio in questi giorni nei pressi del Polo Nord. Per una tendenza nel lungo termine necessitiamo ancora di maggiore stabilità da parte dei modelli meteo.