METEO PALERMO – Spiccata VARIABILITA’ con MALTEMPO in arrivo e SBALZI TERMICI: ecco le previsioni

Nuvolosità in aumento sull’Italia e qualche debole rovescio sulla Sardegna

Dalla giornata di ieri l’allontanamento della perturbazione artica verso il settore balcanico che aveva portato negli scorsi giorni maltempo invernale sulla nostra Penisola ha determinato un miglioramento delle condizioni meteo. Esse sono tornate infatti a risultare generalmente stabili, sia pur in un contesto di nuvolosità in progressivo aumento in particolare sulle regioni centro-meridionali quest’oggi. Qualche debole e veloce rovescio ha tuttavia colpito localmente i settori occidentali della Sardegna. Il tempo rimane invece stabile a Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

E’ praticamente passata in cavalleria una giornata piuttosto cupa sulla città di Palermo, con nuvolosità spesso consistente che tuttavia non ha originato fenomeni di rilevanza sul suolo palermitano. Lo stesso si potrà dire per quanto avverrà in serata, con tempo asciutto nonostante l’ingresso di qualche rovescio poco distante dalla città (scopri dove). Le temperature risultano quest’oggi comprese all’incirca tra i +7°C di minima e i +13°C di massima.

Spiccata variabilità per domani

Spiccata variabilità si prevede invece per la giornata di domani venerdì 4 marzo, con graduali schiarite a partire dalle prime ore della notte e cieli che potrebbero presentarsi addirittura sereni nella mattinata. A seguire nubi irregolari ricominceranno a transitare sui cieli di Palermo, con condizioni meteo che si manterranno comunque relativamente stabili nonostante l’afflusso di correnti perturbate sul Mediterraneo centrale. Le temperature in questo contesto tenderanno ad aumentare sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.