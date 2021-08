METEO PALERMO – STABILITA’ ad oltranza con clima ESTIVO grazie all’ANTICICLONE, le previsioni

Maltempo sull’Appennino Lazio-Abruzzese, più stabile altrove

Così come gli ultimi giorni a questa parte le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in prevalenza stabili nonostante l’arretramento del campo di Alta pressione che fino alla settimana scorsa ha portato caldo rovente. Persistono tuttavia delle eccezioni di maltempo dovute al conseguente afflusso di correnti più fresche e instabili provenienti dai quadranti nordorientali e che riguardano perlopiù l’Appennino Lazio-Abruzzese e aree adiacenti. Tempo stabile altrove e anche a Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Fatto salvo per la nottata in cui correnti più umide di matrice marittima hanno portato alla formazione di qualche innocuo addensamento, le condizioni meteo sulla città di Palermo si sono mantenute visibilmente stabili quest’oggi, in compagnia dunque di cieli sereni. Tale situazione si protrarrà anche nella serata corrente, coerentemente con un miglioramento atteso anche nelle aree coinvolte dal maltempo. Le temperature si sono attestate nella giornata odierna tra i +23°C di minima e i +30°C di massima circa.

Anche domani stabile e soleggiato

L’afflusso di correnti più fresche e instabili non stanno sortendo e non sortiranno nemmeno nella giornata di domani venerdì 20 agosto effetti tangibili e visibili sulla città di Palermo, dove le condizioni meteo si manterranno dunque ancora una volta stabili e accompagnate da cieli perlopiù sereni. Non sono attese peraltro significative variazioni dal punto di vista termico, con le temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.