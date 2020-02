METEO PALERMO – Temperature PRIMAVERILI e SOLE prevalente in città, qualche disturbo NUVOLOSO in arrivo, ecco le previsioni

Generalmente stabile in Italia, ma con qualche record

La giornata odierna si presente generalmente stabile e asciutta sull’intero territorio nazionale italiano, seppur in contesti differenti tra nord e centro-sud: mentre infatti sulle regioni settentrionali risentono di alcuni effetti portati dalla tempesta Ciara con raffiche di vento intense che non hanno mancato di provocare qualche disagio, al centro-sud le temperature risultano piuttosto miti, con temperature sopra la media del periodo e diversi record battuti sul versante adriatico grazie alla ventilazione di garbino, vento notoriamente caldo e secco per codeste aree. Anche a Palermo mitezza e stabilità sono le parole d’ordine di oggi.

Previsioni meteo Palermo oggi

Dopo qualche disturbo nuvoloso comunque transitorio e piuttosto rapido nel corso delle prime ore della notte odierna, fin da questa mattina i cieli palermitani si sono presentati completamente soleggiati, con pochissimi disturbi. Tali condizioni meteo sono resistite fino al pomeriggio, ma a partire da questa sera un nuovo fronte nuvoloso è previsto arrivare in città, tuttavia con tempo asciutto. Clima tutt’altro che invernale sulla città di Palermo, con minime registrate in mattinata intorno ai +14°C e massime di circa +22/+23°C.

Domani aumento della copertura nuvolosa

Per quanto riguarda la giornata di domani mercoledì 12 febbraio invece, la città di Palermo sarà interessata fin dalle prime ore della notte e fino al termine della serata dal passaggio di nuvolosità a tratti anche compatta, ma con assenza di fenomeni. Il tempo rimarrà dunque asciutto nonostante l’aumento della copertura nuvolosa, con temperature che rimarranno pressoché stabili rispetto ai valori odierni con fisiologiche fluttuazioni.