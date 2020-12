METEO PALERMO – Tempo in miglioramento per CAPODANNO, poi di nuovo MALTEMPO invernale?

Tempo in miglioramento sulla Sicilia

Residue precipitazioni in queste ore sulle regioni meridionali del Paese sotto l’influenza della passaggio frontale che ha generato maltempo nelle ultime ore su gran parte dell’Italia. Locali e sporadiche piogge per oggi sulla Sicilia e sula città di Palermo, verso un miglioramento del tempo nelle prossime ore e nella giornata di domani con sole prevalente al meridione d’Italia, come vedremo più avanti nello specifico. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Palermo

Per il momento le condizioni meteo in Sicilia restano instabili con nubi irregolari e qualche schiarita, per domani più sole. Nello specifico, al meridione attesa instabilità su Campania e Sardegna al mattino con precipitazioni sparse, bel tempo altrove. Al pomeriggio piogge sui medesimi settori, in serata anche in Sicilia e temporali in arrivo in Sardegna, tempo stabile altrove. Bel tempo quindi sulla città di Palermo durante il Capodanno, solo a seguire potrebbe tornare il maltempo con l’arrivo anche qui delle correnti instabili.

Situazione e tendenza meteo

Vasta circolazione di bassa pressione sull’Europa centro-occidentale con un minimo al suolo di 1000 hPa, correnti perturbate e fredde portano nevicate su molti Paesi del Vecchio Continente e fino in Italia. Gli anticiclone restano collocati ai margini dello scenario meteo generale, uno poco a nord delle Isole Azzorre e l’altro sulla Russia qui oltretutto con oltre 1050 hPa. Il maltempo prende una pausa in queste ore ma tornerà presto e con i connotati tipicamente invernali anche in Sicilia durante i primi giorni di Gennaio.