METEO PALERMO – Tempo STABILE anche se con cieli quasi mai limpidi, ecco le previsioni

Prevalente stabilità, qualche nota di maltempo nel pomeriggio

Abbiamo assistito quest’oggi e già da ieri ad un visibile miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, grazie alla traslazione verso il settore balcanico delle correnti perturbate che hanno provocato nello scorso fine settimana violento maltempo e la formazione di ben 7 trombe d’aria distribuite tutte nelle aree settentrionali dello stivale, con danni anche ingenti. Prevalente stabilità, con qualche rovescio e/o temporale che nel pomeriggio ha colpito alcune zone della Sicilia tra messinese e catanese. Tempo stabile invece a Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Nonostante il transito di nuvolosità anche piuttosto consistente nelle prime ore della notte, le condizioni meteo a Palermo si sono mantenute stabili. Anzi, tali condizioni di stabilità sono state accompagnate spesso anche da cieli sereni tra mattina e pomeriggio. Qualche nube innocua nuovamente in transito nella corrente serata in un contesto di assenza di fenomeni, così come sul resto d’Italia. Le temperature si sono attestate oggi tra i +20°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +29°C.

Variabilità asciutta per domani, minime in aumento

Gli effetti di un promontorio anticiclonico di matrice africana in spinta verso l’Italia non saranno particolarmente evidenti sulla città di Palermo dal punto di vista meteorologico, in quanto, stante comunque la stabilità, sarà spesso interessata da irregolari disturbi nuvolosi, dovuti allo scorrimento di correnti più umide all’interno del Mediterraneo. Le temperature tuttavia potranno subire un aumento sui valori minimi, al netto della stazionarietà di quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.