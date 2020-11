METEO PALERMO: Tipica Estate di San Martino con SOLE e TEMPERATURE fino a 20°c, le previsioni

Meteo: Anticiclone prevalente in Italia

Giornate tipicamente autunnali in pianura Padana e lungo le vallate interne del centro con le foschie, nebbie e nubi basse nottetempo e alle prime ore del mattino. Sole prevalente su tutte le altre aree italiane salvo qualche velatura in transito per nubi alte e stratificate, clima mite con le temperature oltre la media di riferimento e valori fino o localmente oltre i 20°c. Questo il caso ovviamente anche della città di Palermo dove troviamo una tipica estate di San Martino in questo periodo della stagione autunnale con le precipitazioni totalmente assenti.

METEO PALERMO: giornate soleggiate e miti

Dall’inizio del mese a questa parte troviamo condizioni meteo stabili in Italia con precipitazioni scarse o del tutto assenti e temperature oltre la media di riferimento con valori che talvolta hanno superato i 20°c. Anche nei prossimi giorni sulla città di Palermo avremo condizioni meteo stabili e precipitazioni assenti, solo dal prossimo weekend potrebbero tornare nubi e qualche pioggia. Il tutto con il campo di alta pressione in cedimento sul Mediterraneo e conseguente inserimento delle correnti perturbate di matrice atlantica.

Meteo Autunno, possibili piogge di ritorno in Italia

Piogge in arrivo nei prossimi giorni sull’Italia, fenomeni che interesseranno la Sardegna e la Toscana già dalla giornata di domani e man mano si estenderanno a Liguria, Emilia Romagna, Umbria e Lazio. Attenzione poi al lungo termine, quando sull’Italia potrebbe approfondirsi un campo di bassa pressione e richiamare a sua volta correnti piuttosto fredde dai Balcani. Maggiormente interessato il sud Italia in questo caso. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.