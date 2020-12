METEO PALERMO – Tornerà il MALTEMPO prima del NATALE, le previsioni nei dettagli

Situazione meteo al sud Italia

Con l’Avanzamento di un promontorio di alte pressione sul Mediterraneo, anche al sud Italia è tornato il bel tempo dall’inizio della settimana in corso con sole prevalente e temperature in aumento. Anche sulla città di Palermo la giornata odierna trascorrerà con il tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature fino a 15°c. Previsioni meteo stazionarie nei prossimi giorni della settimana in corso con l’anticiclone prevalente al sud Italia. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Palermo

Stagione invernale iniziata il primo del mese di Dicembre secondo il calendario meteorologico con condizioni meteo instabili e clima freddo anche in Sicilia dove è arrivata la neve in montagna fin sotto i 1500 metri di quota. Adesso è tornato il bel tempo, anche nella giornata di domani sarà soleggiato in gran parte del meridione: tempo stabile e in parte soleggiato al sud Italia. Nuvolosità più compatta in Sicilia ma senza precipitazioni associate, maggiori schiarite invece sulla Puglia, Basilicata e Molise. Temperature in aumento con valori gradevoli a Palermo nella parte centrale della giornata.

Previsioni meteo prossimo weekend

Dopo un inizio di Dicembre piuttosto movimentato con piogge, nevicate e forti venti settentrionali, sull’Italia è tornato il bel tempo. Splende il sole a Palermo come in tante altre città del meridione, sarà così anche nei prossimi giorni della settimana, poi potrebbe tornare il maltempo durante il prossimo weekend specialmente nella giornata di Domenica 20 Dicembre. Piogge anche intense in Sicilia e raffiche di vento, clima tuttavia in linea con la climatologia di riferimento. Tendenza a seguire ancora molto incerta con il Natale che si avvicina.