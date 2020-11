METEO PALERMO: Tutto SOLE nel WEEKEND e TEMPERATURE oltre i 20°c, ecco le previsioni

Meteo Palermo, Estate di San Martino nei prossimi giorni

Estate di San Martino in Italia nei prossimi giorni e nel corso del prossimo weekend con sole prevalente e clima mite specie sulle regioni meridionali dove le temperature saliranno oltre i 20°c grazie all’assenza di nebbie o nubi basse. Sulla città di Palermo non avremo piogge per molti altri giorni nonostante uno dei periodi più piovosi dell’anno e le giornate saranno scandite dalla presenza dell’Anticiclone che assumerà una caratteristica forma ad Omega. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Palermo

Anticiclone a forma di omega nel corso dei prossimi giorni sull’Europa con i suoi massimi di pressione sui paesi oltralpe. Quella di domani sarà l’ennesima giornata caratterizzata dal tempo stabile al Sud Italia con schiarite e qualche nube irregolare in transito. Da segnalare soltanto la possibilità di deboli piogge sulla Puglia durante le prime ore della giornata. Clima mite con le temperature prossima ai 20°c sulla città di Palermo. Anche nella giornata di Sabato e a seguire le condizioni meteo in tutta la Sicilia resteranno stabili con sole prevalente.

Meteo Autunno, cambiamento nel lungo termine

Anticiclone di natura azzorriana sull’Europa centro-occidentale, promontorio di alta pressione di natura africana sul Mediterraneo e in Italia. Circolazioni di bassa pressione alle latitudine più settentrionali e a largo del Portogallo. In uno scenario sinottico tale sull’Italia e in molti altri paesi del Vecchio Continente le condizioni meteo risultano stabili, situazione che potrebbe cambiare solo durante la prossima settimana con la spinta delle correnti oceaniche fino ad insinuarsi nel bacino del Mediterraneo con il ritorno delle piogge in Italia.