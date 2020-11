METEO PALERMO – Ultime ore di STABILITA’, forti PIOGGE e NUBIFRAGI in arrivo nel WEEKEND, ecco le previsioni

Maltempo localmente intenso in Sardegna, in intensificazione e diffusione nelle prossime ore; meglio altrove

Se fino a questa mattina le condizioni meteo sono apparse generalmente stabili sulla nostra Penisola nonostante i cieli fossero nuvolosi o molto nuvolosi sulla Sardegna, da questo pomeriggio esse sono visibilmente peggiorate non solo sull’Isola, dove si verifica l’ingresso dei primi acquazzoni com’era evidente anche dal quadro previsionale di ieri in intensificazione e diffusione nella seconda parte di questa sera, ma anche sul versante tirrenico alle prese con un aumento della nuvolosità. Tempo che tuttavia rimane asciutto così come nel resto d’Italia e a Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Dopo una prima metà di giornata e precisamente fino alla tarda mattinata trascorsa all’insegna del cielo pressoché sereno, Palermo ha iniziato ad osservare l’ingresso dei primi annuvolamenti, sintomo dell’avvicinamento del minimo depressionario che nelle prossime ore porterà nubifragi sulle zone orientali della Sardegna. Sul capoluogo siciliano il tempo rimarrà invece ancora asciutto con nuvolosità in progressivo aumento e temperature che quest’oggi si sono attestate tra i +9°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +21°C.

Maltempo in arrivo già da domani

L’ulteriore traslazione in direzione della nostra Penisola del suddetto minimo depressionario porterà condizioni di maltempo a Palermo già dalla giornata di domani sabato 28 novembre: in particolare in mattinata sarà possibile l’ingresso di qualche piovasco, in intensificazione nel pomeriggio con piogge ad intermittenza fino alla sera. Temperature che mentre rimarranno stazionarie nei valori minimi, caleranno in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.