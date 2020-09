METEO PALERMO: Ultime precipitazioni in queste ore e bel tempo nei prossimi giorni, i dettagli

Meteo Italia, verso un miglioramento generale

Il mese di Settembre potrebbe terminare con condizioni meteo migliori anche in Sicilia con le ultime precipitazioni proprio in queste ore. Cieli irregolarmente nuvolosi sulla città di Palermo e con essi anche delle piogge di moderata intensità, dal pomeriggio andremo incontro ad un miglioramento con schiarite più ampie e precipitazioni assenti. Atteso anche un aumento delle temperature dalla giornata di domani con valori in linea alla media del periodo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Palermo: bel tempo nei prossimi giorni

Dopo la lunga e intensa fase di maltempo autunnale le condizioni meteo in Italia stanno migliorando decisamente con ampie schiarite e temperature gradevoli. Al momento troviamo delle residue precipitazioni sulle regioni più meridionali del Paese, da domani tempo asciutto ovunque con le temperature piuttosto gradevoli durante le ore centrali della giornata. Bel tempo al sud Italia durante la giornata di domani con nubi irregolari alternate a locali schiarite sulle isole maggiori, Campania e Calabria. Sole prevalente altrove.

Tendenza meteo ottobre 2020

Generale miglioramento in Italia, temperature in netta ripresa con valori più consoni con la media di fine Settembre. Le piogge lasceranno spazio al sole anche al sud ma nel mese di ottobre lo scenario meteo resterà comunque dinamico a causa della mancanza di una figura anticiclonica sufficientemente stabile e in grado di tenere alla larga le perturbazioni atlantiche. La tendenza meteo per il prossimo mese indica infatti nuovi impulsi di maltempo per l’Italia anche di forte intensità sulle regioni nord-occidentali del Paese.