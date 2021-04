METEO PALERMO – VARIABILITA’ asciutta in città con clima piuttosto FRESCO, ecco le previsioni

Maltempo in spostamento al centro-sud peninsulare

Le condizioni meteo stanno gradualmente migliorando sull’alto versante adriatico, dove alcuni nubifragi hanno portato diversi disagi specie in Friuli, mentre piogge, acquazzoni e temporali hanno interessato e continuano ad interessare da questo pomeriggio le regioni centrali e in maniera isolata, quelle meridionali. Il fronte instabile comunque si sposterà verso meridione andando a colpire in maniera più diffusa il sud, in particolare il foggiano. Il tempo è invece rimasto stabile a Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Nonostante il transito di nuvolosità irregolare nella giornata odierna, le condizioni meteo sulla città di Palermo si sono mantenute pressoché stabili, grazie agli effetti prevalenti di un promontorio di Alta pressione, comunque in arretramento. Nelle prossime ore infatti il fronte di maltempo colpirà parte del sud, escludendo il capoluogo siciliano che osserverà cieli poco o parzialmente nuvolosi. Temperature che quest’oggi si sono attestate tra i +13°C di minima (provvisoria) e i +17°C di massima.

Variabilità asciutta anche per domani

Il fronte di maltempo si allontanerà verso il Mediterraneo orientale non interessando dunque minimamente la città di Palermo: nella giornata di domani mercoledì 14 aprile infatti il tempo rimarrà stabile nonostante irregolari disturbi nuvolosi sul capoluogo siciliano. Anche dal punto di vista termico non vi saranno grosse novità, con le temperature che si manterranno sui valori odierni con fisiologiche fluttuazioni. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.