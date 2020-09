METEO PALERMO: CICLONE in allontanamento, migliora il tempo in città, ecco le previsioni

Meteo Italia: maltempo al sud, sole al centro-nord

Fin da questa mattina si sussegue del maltempo al sud Italia con piogge a tratti anche intense soprattutto sulla Calabria jonica a causa dell’azione di un ciclone nel Mediterraneo centrale. Sempre bello invece sul resto dell’Italia con sole prevalente e con le temperature ben più elevate del periodo. A Palermo le piogge hanno interessato la città ma si va e si andrà anche nei prossimi giorni verso un miglioramento del tempo con l’Estate che potrebbe tornare già dalla giornata di domani. Cambio di stagione rimandato? No, l’Autunno resterà in agguato in Italia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni Meteo Palermo

Durante la giornata di domani avremo della residua instabilità sulle regioni meridionali con locali piogge o temporali tra Sicilia, Calabria e settori appenninici. Bel tempo altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Sulla città di Palermo dopo le piogge e gli acquazzoni in queste ore le condizioni meteo tenderanno a migliorare decisamente con il ritorno del sole salvo innocue nubi in transito. Estate di ritorno quindi in Sicilia, ma fino a quando? Sull’Italia si avvicinerà un centro di bassa pressione di natura atlantica piuttosto organizzato il quale potrebbe dare il via all’Autunno.

Meteo Italia: Autunno in agguato

Si va verso un miglioramento meteo sulle regioni meridionali con il ciclone in allontanamento verso la penisola balcanica. Cambio di stagione tra pochi giorni secondo il calendario astronomico e anche secondo le ultime conferme da parte dei principali modelli meteo con l’arrivo delle piogge autunnali entro la prossima settimana. Sul Mediterraneo potrebbe inserirsi una circolazione di bassa pressione di natura atlantica piuttosto attiva con il richiamo di correnti perturbate già dalla giornata di domenica in alcune regioni, da Lunedì anche in Sicilia.