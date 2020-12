METEO PALERMO – VORTICE CICLONICO in avvicinamento: MALTEMPO in arrivo, ecco le previsioni

Piogge a carattere sparso soprattutto sul versante tirrenico centro-meridionale oggi

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono anche quest’oggi tendenzialmente perturbate: se è vero infatti, che al nord Italia si assiste ad un miglioramento del tempo, un vortice depressionario che insiste nei pressi del Canale di Sardegna continua a portare piogge e acquazzoni soprattutto sul medio-basso versante tirrenico e anche a Palermo, come vedremo. (dove vige un’allerta per oggi). Isolati rovesci non mancano però di interessare in maniera anche occasionalmente intensa le zone costiere del settore centrale adriatico.

Previsioni meteo Palermo oggi

Dopo una precaria e relativa stabilità nella prima parte della giornata odierna, dal pomeriggio qualche piovasco si è fatto strada sulla città di Palermo e nel corso di questa serata saranno possibili altri rovesci grazie all’avvicinamento del suddetto minimo depressionario. Al momento l’accumulo consta di oltre 4 millimetri in città, valore che potrebbe dunque risultare provvisorio. Le temperature si aggireranno tra i +10°C di minima a cui è seguita una massima di +14°C.

Piogge in arrivo già dalle prime ore della notte di domani

L’avanzare della perturbazione più volte menzionata nel presente editoriale determinerà un peggioramento ben più evidente sulla città di Palermo a partire dalle prime ore della notte di domani venerdì 11 dicembre e ad intermittenza fino al pomeriggio, con attenuazione dei fenomeni prevista in serata quando saranno possibili fenomeni residui. Temperature che tenderanno ad un lieve aumento nei valori minimi, mentre rimarranno stazionari in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.