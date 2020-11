METEO PALERMO – WEEKEND fortemente perturbato con PIOGGE diffuse e CLIMA freddo, le previsioni nei dettagli

Meteo arriva il maltempo al sud Italia

Con l’avvicinamento di una depressione di natura nord-atlantica ora attiva tra la penisola iberica ed il nord-africa, sulle regioni centro-meridionali del Paese avremo maltempo intenso nel corso del prossimo weekend. Si inizia già oggi sulla Sardegna con le prime precipitazioni della parte più avanzata della perturbazione per poi procedere in nottata sulla Toscana e Liguria ed infine nel corso del weekend su gran parte del centro ma soprattutto del meridione. Piogge anche intense previste pertanto per la città di Palermo tra sabato e Domenica 29 Novembre.

Previsioni meteo nei dettagli per la città di Palermo

Come detto, sarà un weekend di forte maltempo per le regioni meridionali tra le quali anche la Sicilia. Tra la giornata di Sabato e quella di Domenica il passaggi odi una depressione di matrice atlantica apporterà forti piogge e locali nubifragi sulle regioni meridionali. A Palermo per domani mattina deboli precipitazioni, al pomeriggio peggiora con fenomeni temporaleschi e forti piogge. In serata piogge ancora intense. Temperature in ulteriore calo nel weekend con clima più invernale che autunnale su tutta la Sicilia, neve in arrivo su Etna.

Maltempo poi clima invernale in tutta Italia

Il maltempo è pronto a colpire il meridione come la settimana scorsa mentre il settentrione continuerà a fare i conti con la siccità anomala del mese di Novembre. Maltempo e clima freddo anche in Sicilia con neve in arrivo su Etna oltre i 1800-2000 metri di quota e a tratti anche di forte intensità, poi correnti fredde dai quadranti nord-orientali e temperature invernali ovunque.