METEO – Partenza SPRINT dell’AUTUNNO 2020 con MALTEMPO KILLER, ma arriva l’OTTOBRATA, ecco quanto durerà

Maltempo killer al nord Italia

Tra la giornata di ieri e almeno la prima parte di questa notte è imperversata su alcune zone del nord Italia in particolare quelle alpine subalpine del Piemonte un’ondata di maltempo decisamente estrema, con cumulati eccezionali e mai raggiunti prima in un lasso di tempo così ridotto: localmente infatti, hanno superato i 600 millimetri, una quantità d’acqua che nella stragrande maggioranza delle località italiane cade nel giro di quasi un anno. Purtroppo ovvi i danni ingenti e i disagi che si sono segnalati proprio in queste aree, con 18 dispersi e tante frane, allagamenti e ponti crollati.

Tempo in miglioramento al nord, occhio al maltempo in agguato sul medio versante tirrenico e qualche pioggia ancora sull’alto Piemonte

Mentre sulle regioni settentrionali si è osservato un graduale miglioramento nel corso di questo pomeriggio, le prime piogge si sono azionate sulla Sardegna e in particolare nel sassarese grazie ad un nuovo impulso perturbato in arrivo dai quadranti nordoccidentali. Nelle prossime ore e più precisamente nella serata odierna il maltempo si estenderà anche sul medio versante tirrenico, con fenomeni localmente intensi soprattutto sull’alta Toscana. Qualche pioggia potrebbe tornare a colpire anche l’alto Piemonte e le Alpi di confine soprattutto però su territorio francese.

Partenza sprint dell’autunno 2020 con maltempo killer

E’ da quando è subentrato l’autunno astronomico grazie al relativo equinozio quest’anno avvenuto, lo ricordiamo, il 22 settembre, che il maltempo ha preso praticamente le redini del Paese, se non per una breve fase di stabilità che ha funzionato come intermezzo tra l’instabilità di fine settembre e quella che da ieri flagella la nostra Penisola. Partenza sprint dunque dell’autunno che potrebbe però subire una battuta d’arresto nella prossima settimana, grazie all’Anticiclone che con orgoglio cerca di recuperare sull’intero bacino del Mediterraneo, come vedremo nel prossimo paragrafo.