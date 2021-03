METEO – PASQUA dal sapore INVERNALE, confermata dai MODELLI MATEMATICI. FREDDO a seguire per l’esordio di APRILE?

Anticiclone ancora dominante, ecco fino a quando

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! La presenza dell’anticiclone Africano permette una totale assenza di nuvolosità da nord a sud: permane qualche nube bassa sui settori costieri di Calabria e sulle regioni di Basilicata e Puglia, che tuttavia risultano innocue. I massimi di pressione sono ancora radicati sul nord Italia, dove svettano valori fino a 1030 hPa sulla zona dell’arco Alpino. Anche alle alte latitudini europee si trova una vasta zona di alta pressione che svetta tra Gran Bretagna e Islanda, con valori massimi al suolo di 1035 hPa. Si prepara ad avvicinarsi al vecchio continente una zona di bassa pressione che attualmente è posizionata sul mare di Barents, con i suoi 985 hPa. Per ancora due giorni avremo temperature sopra la media del periodo, fino a valori da primavera inoltrata.

Temperature da Primavera inoltrata tra oggi e domani

Questo mese di Marzo si sta chiudendo con un alternanza di periodi più freddi e miti: nella prima parte abbiamo avuto tante perturbazioni a carattere freddo, che ci hanno fatto rivivere il clima invernale. In quest’ultimo periodo più primaverile, abbiamo avuto temperature massime costantemente al di sopra dei 20°C con punte fino a 25°C proprio negli ultimissimi giorni. E fino alla giornata di domani la situazione sembrerebbe permanere in questa maniera, con instabilità pomeridiana piuttosto esile e qualche nube bassa a ridosso del Tirreno a causa di una temperatura superficiale marina ancora decisamente fredda. Attenzione poi da Venerdì in quanto è in agguato un importante cambio di circolazione, che potrebbe proiettarci in un periodo decisamente inverale. Ecco perché!

Verso una Pasqua perturbata, ma ancora ipotesi incerte per i modelli matematici

Dalla giornata di Venerdì, l’anticiclone Africano andrà in ritirata mentre quello delle Azzorre andrà a radicarsi ancora di più sull’Atlantico settentrionale. In questo contesto, l’aria fredda dai quadranti orientali potrà iniziare ad affluire sul bacino Mediterraneo determinando un peggioramento delle condizioni meteo. Avremo una Pasqua con temperature in diminuzione e possibili piogge? Al momento l’asticella propende per il si, per quanto permanga ancora uno spiraglio di incertezza. Per l’inizio del mese di Aprile le ipotesi sono ancora variegate: da una parte il modello Americano sembrerebbe ipotizzare l’affondo di una poderosa saccatura artica fin sui paesi Iberici (con asse nord-est sud-ovest), permettendo il richiamo di correnti sciroccali sull’Italia. Dall’altra il modello europeo, vedrebbe l’Italia più coinvolta da questa massa d’aria con un repentino calo delle temperature ma anche della quota neve che potrebbe lambire le zone collinari al nord. Attenderemo i prossimi aggiornamenti per saperne di più! Infine diamo un’occhiata ai possibili sviluppi del mese di Aprile, con le ultime proiezioni!