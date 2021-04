METEO – PASQUA e PASQUETTA ad elevato rischio MALTEMPO e CALO TERMICO, i dettagli

La prima parte della giornata di Pasqua nonché domenica 4 aprile risulterà compromessa dal passaggio del fronte di maltempo sulle regioni meridionali, azionato diverse ore prima più a nord. Piogge e possibili temporali uniti a un calo delle temperature a cui seguirà la tendenza ad un miglioramento a partire dal pomeriggio, ma con rovesci residui che interesseranno dapprima la Sardegna e in un secondo momento anche la Sicilia in serata, stando ai principali centri di calcolo .

L’Anticiclone di origine africana che dall’inizio di questa settimana ha causato anche un’impennata generale delle temperature e più sensibile sulle regioni centro-settentrionali, laddove i picchi hanno ieri raggiunto e superato localmente i +28°C, si trova ora in visibile arretramento i cui effetti sono tangibili sul piano termico: oggi si registra già un primo generale calo delle temperature e da domani sabato 3 aprile torneranno anche le piogge e possibilmente i temporali.

Dalle immagini satellitari che sono arrivate a nostra disposizione nel corso della giornata odierna, le condizioni meteo si sono mantenute visibilmente stabili sulla nostra Penisola , malgrado i crescenti disturbi nuvolosi abbiano interessato soprattutto le aree interne del medio versante adriatico. L’Anticiclone, seppur in arretramento, è riuscita e riesce a proteggere ancora l’ Italia dalle correnti instabili, anche se è una condizione che durerà ancora per una manciata di ore.

Meteo Pasquetta: instabile con isolato maltempo; peggiora in tarda serata da nord

Le condizioni meteo per Pasquetta (5 aprile) tenderanno a migliorare grazie all’allontanamento delle correnti perturbate verso i quadranti orientali, con possibili residue piogge su Sicilia e Calabria (in particolare reggino, vibonese e catanzarese) nella prima parte di giornata. Successiva, una nuova saccatura di origine polare marittima avanzerà dai quadranti settentrionali, provocando un peggioramento che potrebbe interessare il Triveneto in tarda serata. Possibili isolati rovesci anche sull’alto versante tirrenico nella seconda parte di giornata.