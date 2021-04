METEO – PASQUA e PASQUETTA mediamente stabili, ma con TEMPERATURE in CROLLO, poi arriva il MALTEMPO; i dettagli

Meteo Pasqua: la situazione sinottica

Meteo – Buongiorno e buon weekend di Pasqua a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano. La situazione meteorologica a scala europea tende a mutare significativamente rispetto ai giorni scorsi. Un’area anticiclonica tende ad affermarsi tra la Gran Bretagna ed il vicino Atlantico, mentre una saccatura artica tende a scivolare sui settori centro-orientali europei. Il campo barico è in decisa flessione anche sul Mediterraneo centrale, dove è atteso il passaggio di un rapido impulso freddo sull’Italia nella seconda parte della giornata. Vediamo tutti i dettagli nel prosieguo dell’articolo.

Meteo Pasqua mediamente stabile, salvo residui fenomeni

Meteo – Il fronte instabile che attraverserà in particolare il centro-sud Italia tra la sera e la prossima notte, si allontanerà rapidamente dall’Italia. La giornata di Pasqua vedrà condizioni meteo mediamente stabili al nord, Toscana ed Umbria con cieli sereni o al più poco nuvolosi fin dal mattino; residua nuvolosità durante le prime ore del giorno è attesa tra Abruzzo e medio-basso Lazio, ma con scarsi fenomeni e con tendenza a schiarite via via più ampie dal pomeriggio. Al sud e sulle due Isole Maggiori avremo alternanza di nubi ad ampie schiarite per l’intero arco di giornata, con possibili locali fenomeni; tendenza ad un generale miglioramento dalla sera sui settori Peninsulari, dove le schiarite prevarranno nottetempo. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali, con temperature in deciso calo.

Meteo Pasquetta nubi in nuovo aumento

Meteo – La presenza di un campo anticiclonico sull’Oceano Atlantico, favorirà la discesa di una vasta saccatura artica sul centro-est Europa. La giornata di Pasquetta inizierà sostanzialmente stabile al centro-nord, dove ritroveremo ampie schiarite, salvo innocui addensamenti di tipo basso lungo le coste tirreniche. Tendenza al peggioramento sulle Alpi dalla sera, con fenomeni in estensione nottetempo al Triveneto, con nevicate attese localmente fin sotto i 1000 metri. Nubi in transito sulle regioni meridionali e le due Isole Maggiori, con residui acquazzoni nel corso del mattino sui settori tirrenici della Sicilia e della bassa Calabria. Asciutto altrove, con maggiori schiarite dal pomeriggio. Calo termico che raggiungerà anche l’estreme regioni meridionali, ponendo definitivamente fine alla parentesi di calo primaverile su tutta l’Italia. A seguire potrebbe aprirsi una fase più instabile, con il transito di frequenti impulsi freschi ed instabili a partire dalla giornata di martedì 6 aprile. Seguite i nostri prossimi editoriali.