Promontorio di alta pressione sull’ Italia nella giornata di Lunedì 2 Aprile e condizioni di tempo stabile da nord a sud, temperature primaverili lungo le regioni tirreniche.

METEO PASQUETTA: bel tempo sull’ Italia e clima gradevole durante le ore centrali della giornata – 29 Marzo 2018 – Fine settimana all’ insegna del maltempo in Italia a causa del passaggio di una depressione di matrice nord-atlantica e associate piogge e temporali specie sulle regioni centro-settentrionali, giornata di Pasqua con il tempo in miglioramento ma non per tutti –> Guarda qui, meteo Pasquetta all’ insegna del bel tempo in Italia con sole prevalente da nord a sud e temperature gradevoli durante le ore più calde della giornata e specialmente su Toscana, Lazio, Campania, Calabria e isole maggiori dove si potranno superare i 20°c. Questo è lo scenario meteo suggerito dalle ultime uscite dei principali modelli di calcolo a nostra disposizione, ultima uscita che conferma in gran parte quello che nei precedenti giorni era stato indicato. Giornata di Pasquetta ideale per le ultime uscite sulle montagne delle Alpi o dell’ Appennino ancora ben innevate oppure per le primissime uscite al mare specialmente se sul litorale tirrenico centro-meridionale. […]