METEO – PASQUETTA con piogge sulle Isole Maggiori e asciutto altrove. FRONTE FREDDO in arrivo nella serata, ecco dove

Oggi tempo stabile sulla penisola italiana con qualche nube in arrivo da nord-ovest

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Promontorio di alta pressione che ancora insiste sul Mediterraneo anche se in lento cedimento. Tempo ancora stabile quindi sul territorio italiano, anche se nel corso della giornata ci sarà un transito di nuvolosità che dovrebbe risultare sterile. Non si esclude dell’instabilità pomeridiana sulle zone montuose alpine e appenniniche, che può dar luogo a precipitazioni. Temperature primaverili quasi ovunque, costantemente sopra i 20°C al centro-nord con punte anche di 24/25°C sulla Pianura Padana. Anche la giornata di domani dovrebbe mantenere condizioni meteo asciutte e clima primaverile, ma con l’anticiclone che tende sempre più i ritirata e e il maltempo in avvicinamento.

Fronte freddo in arrivo nel weekend di Pasqua

Come appena anticipato, il promontorio di alta pressione nel corso delle ore tenderà in ritirata, abbandonando il nostro Paese e lasciando spazio all’instabilità di raggiungere la penisola italiana. Infatti un fronte freddo è in avvicinamento e raggiungerà lo stivale italiano nella giornata nella giornata di sabato. Precipitazioni quindi in arrivo da nord a sud con possibilità di temporali soprattutto sulle regioni centrali. Fronte freddo che porterà anche una diminuzione delle temperature con calo della quota neve su Alpi e Appennino. Infatti nella notte tra sabato e domenica i fiocchi possono scendere fino a circa 800-900 metri di altitudine nelle precipitazioni più intense. Fenomeni in esaurimento nella giornata di Pasqua, anche se sono possibili ancora precipitazioni al centro-sud e sulla Sardegna. Andiamo ora a vedere le possibili previsioni meteo per la giornata di Pasquetta.

Meteo Pasquetta – ecco le ultime novità

Dopo il peggioramento di sabato, già nella giornata di domenica le condizioni meteo vanno migliorando. Nella giornata di Pasquetta la mattinata potrebbe essere per lo più asciutta quasi ovunque, con ancora instabilità sulle Isole Maggiori dove sono possibili anche dei locali temporali. Nel pomeriggio persiste l’instabilità sulle Isole Maggiori ed un nuovo fronte freddo è in arrivo sul nord Italia, con precipitazioni sull’arco alpino e la Liguria. Precipitazioni che in serata si estenderanno tutto il nord Italia, localmente anche a carattere intenso e neve sulle Alpi fino a quote basse e temperature in diminuzione. Nelle giornate a seguire aria fredda in arrivo sul resto d’Italia.