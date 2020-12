METEO – Passaggio instabile determina PIOGGE localmente abbondanti, l’evoluzione per le prossime ore

Meteo: transita un impulso instabile sull’Italia

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nonostante sull’Italia sia presente un campo barico livellato attorno ai 1025 hPa, un impulso instabile è riuscito a far breccia nel Mediterraneo centrale, portando una giornata odierna localmente uggiosa. In particolare molte sono le nubi al nord e parte del sud, con precipitazioni associate per lo più di debole intensità fatta eccezione per Liguria e Sicilia dove ritroviamo fenomeni anche abbondanti. Va meglio al centro, dove prevalgono le schiarite tra Lazio ed Abruzzo. Vediamo con maggior dettaglio le condizioni meteo attuali e l’evoluzione per le prossime ore.

Molte nubi e piogge al nord

Meteo – Come anticipato, un impulso instabile sta transitando in queste ore sulle regioni settentrionali. I cieli si presentano coperti fin dal mattino, con associate deboli piogge tra Emilia e nordovest. Sulla Liguria ritroviamo fenomeni più abbondanti, complice anche all’orografia che tende ad esaltare le precipitazioni con correnti meridionali, con punte di oltre 80 mm sull’Appennino genovese. Nevica debolmente sulle Alpi occidentali e Marittime al di sopra dei 1200-1400 metri, mentre timide schiarite interessano l’Alto Adige. Nelle prossime ore è atteso un graduale miglioramento, seppur con i cieli ancora molto nuvolosi o coperti, specie in pianura, anche durante la giornata di domani.

Piogge al sud, ampie schiarite al centro

Non solo il nord Italia, ma anche le regioni meridionali sono interessate da nubi e fenomeni localmente abbondanti. Come annunciato nella giornata di ieri dal bollettino della Protezione Civile, i fenomeni più intensi stanno interessando i settori ionici di Calabria e Sicilia, maggiormente influenzati da una blanda circolazione ciclonica in azione tra la Tunisia e lo Ionio meridionale. Accumuli fino a 50 mm nel catanese, mentre risultano più contenuti e non oltre i 20 mm sul resto dell’Isola e della Calabria meridionale. Nubi sparse sul resto del sud Italia, con occasionali acquazzoni sulla Sardegna centro-orientale, mentre ampie schiarite interessano le regioni centrali, in particolare tra Umbria, Lazio ed Abruzzo. Piogge nelle prossime ore attese ancora sui settori ionici e sulla Sicilia, poi un graduale miglioramento è atteso per la giornata di domani.