METEO – Passaggio PERTURBATO in arrivo con PIOGGE e possibili TEMPORALI: ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Verso un miglioramento nella seconda parte di serata

L’intrusione di flussi di correnti più fresche e instabili di natura atlantica ha determinato anche oggi condizioni di maltempo sulla nostra Penisola che se dapprima hanno interessato la Sardegna e buona parte dei settori centrali, successivamente hanno interessato anche parte di quelli meridionali, dove in questo momento vi sono le ultime piogge. Si va infatti verso un miglioramento con l’esaurimento dei fenomeni in questa seconda parte di serata.

Maltempo in arrivo per domani

La prima parte della giornata di domani mercoledì 5 maggio sarà caratterizzata dall'arrivo di un flusso di correnti perturbate che porterà piogge e possibili temporali al sud, in particolare in Sicilia e parte della Calabria. Successivamente, mentre le condizioni meteo in questi settori miglioreranno nel corso del pomeriggio, si andrà incorrendo in un peggioramento sulle regioni nordorientali. Rovesci isolati o sparsi sono infatti attesi in queste aree, con tempo più asciutto altrove.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia settentrionale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto centro-settentrionale, zone alpine piemontesi e Valle d’Aosta, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale, su Sicilia, Calabria, settori tirrenici campani e lucani, Lazio meridionale, Puglia meridionale, Liguria di Levante, Alta Toscana ed Appennino emiliano, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in aumento anche sensibile su Sardegna ed in locale sensibile diminuzione su Sicilia e Calabria. Venti: forti occidentali su Sardegna settentrionale, Liguria di Levante, Toscana, Marche , Emilia-Romagna e da Sud su zone costiere di Veneto e Friuli Venezia Giulia, in estensione alle restanti zone costiere ed appenniniche delle regioni centrali. Mari: molto mosso o localmente agitato il Mar Ligure, molto mosso il Mar Tirreno settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.