METEO – PAZZESCO DUST DEVIL si abbatte nel Villaggio di Haines Junction, in Canada: DANNI e DISAGI, ecco il VIDEO

Tempo in prevalenza stabile in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono decisamente stabili grazie all’azione di un robusto campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana che sta tornando a spingere dai quadranti sudoccidentali. A tali condizioni di bel tempo si assiste già da qualche giorno sulle regioni centro-settentrionali, mentre su quelle meridionali spesso ha insistito maltempo grazie alla presenza di una goccia fredda di origine nordatlantica posizionata tra Penisola balcanica e quella turca. Talvolta non ha persino mancato di portare ingenti danni e disagi, soprattutto in Sicilia e nel messinese.

Sta per concludersi un weekend dai connotati pienamente estivi

Sta giungendo alla conclusione un fine settimana che ha assunto tipici connotati estivi in Italia, malgrado qualche nota di maltempo abbia colpito e stia tutt’ora insistendo al meridione (in maniera estremamente localizzata). Hanno infatti nettamente prevalso le condizioni meteo di bel tempo grazie all’insediamento di una robusta campana anticiclonica che si è estesa dal Mediterraneo centro-occidentale e fin sui Paesi europei centrali. Le temperature che si sono registrate sono state generalmente oltre la media del periodo, soprattutto sulle regioni centrali tirreniche, esposte alle correnti di caduta dall’Appennino grazie ai venti nordorientali.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Malgrado una situazione di totale e assoluta tranquillità nella giornata odierna (almeno momentanea) in Italia, all’interno del globo continuano a susseguirsi fenomeni meteorologici estremi e in particolare l’attività monsonica continua a porre i suoi massimi sui Paesi asiatici meridionali. Nel corrente editoriale non ci occuperemo però di questo, quanto di ciò che è avvenuto nelle scorse ore in un villaggio canadese. Infatti, stando a quanto riporta il sito “cbc.ca” una violenta tempesta si sarebbe improvvisamente sollevata ad Haines Junction, come vedremo nel prossimo paragrafo.