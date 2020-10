METEO – Peggioramento alle porte, irrompe la PERTURBAZIONE con NEVE al NORD

Due giorni di stop al maltempo, poi arriva la perturbazione

Nelle prossime 48 ore l’Italia si troverà in un generale contesto di stabilità. Al momento lo stivale è sgombro da nuvolosità, ad eccezione di qualche nube medio-alta sui settori meridionali. Nelle prossime ore le immagini satellitari dovrebbero mostrarci ancora cieli sereni, con nubi in dissolvimento su Sicilia e Calabria. Anche nella giornata di domani avremo assenza di fenomenologia di rilievo, con un aumento delle velature su gran parte delle regioni settentrionali e sull’Italia centrale. Il transito di questi corpi nuvolosi preannuncerà l’arrivo della prossima perturbazione di cui vi abbiamo parlato nei precedenti aggiornamenti. Si tratterà di un “rodanata” in pieno stile con un marcato ingresso d’aria via via sempre più fredda sul comparto Italico. Vediamo quali saranno le previsioni meteo per il weekend!

Weekend nella morsa del freddo al nord

La giornata di Sabato 10 Ottobre vedrà lo stivale diviso a metà: al nord si avvicinerà la saccatura che apporterà un primo calo di geopotenziali in quota e le prime precipitazioni diffuse. Al sud invece avremo ancora tempo stabile con qualche nube di scarso rilievo. Il progressivo aumento della ventilazione occidentale sarà affiancata ad una ciclogenesi in formazione nella notte fra Sabato e Domenica sul Golfo Ligure (si potranno verificare raffiche molto intense con moto ondoso intenso. L’ultimo giorno della settimana risulterà ancora più freddo specialmente al nord dove avremo minime diffuse comprese fra i 5 ed i 10°C. La neve potrà spingersi in questa occasione ancora più in basso, raggiungendo il primato di quota per questa prima parte d’Autunno. Il peggioramento meteo potrebbe risultare il più forte di tutta la stagione al momento.

Temperature in forte calo e neve anche in collina sulle Alpi

E’ proprio nella giornata di Domenica 11 Ottobre che avremo il crollo delle temperature: in quota il calo sarà davvero notevole, in quanto passerà da circa 10°C a 1500 metri (nella notte tra Venerdì e Sabato) agli 0°C alla medesima quota dopo 24 ore. Grazie a questo massiccio ingresso di aria fredda, lo zero termico si abbasserà notevolmente fino a 1200-1300 metri. Inoltre, complici le forti precipitazioni previste sui settori più orientali delle Alpi, saranno possibili diffuse nevicate anche in collina su Alto Adige e sulla Carnia fino a 700 metri. Una quota piuttosto bassa considerando anche il periodo dell’anno. Con l’avanzare delle ore questa possibilità si potrebbe confermare sempre di più, tuttavia vi invitiamo a controllare i nostri aggiornamenti per le conferme da parte dei modelli matematici.