METEO – PEGGIORAMENTO imminente nelle prossime ore in ITALIA con PIOGGE in arrivo, ecco dove

Stabilità molto precaria in Italia

A partire già dalla giornata di ieri quelle condizioni meteo di stabilità che avevano interessato la nostra Penisola per buona parte degli ultimi giorni si mostrano ora piuttosto precarie. Dopo infatti che l’Alta pressione di origine africana si è estesa lungo lo stivale, essa ha subito già da subito grossi disturbi apportati dalla spinta di una saccatura di origine nordatlantica che per giorni ha stazionato sui quadranti occidentali del Mediterraneo, interessando prevalentemente la Penisola iberica. Il suo successivo progressivo avvicinamento verso l’Italia ha determinato man mano una copertura nuvolosa sempre più densa e minacciosa, con il risultato che già da ieri qualche pioggia si è riscontrata sul territorio nazionale.

Fin ora piuttosto stabile sull’Italia la giornata odierna

La giornata odierna contrariamente a quanto si poteva pensare con l’arrivo di un primo blando peggioramento nella giornata di ieri, è risultata però fin ora stabile, in un contesto però decisamente più nuvoloso rispetto agli altri giorni. E in effetti la saccatura di origine nordatlantica non fa altro che avanzare in direzione della nostra Penisola minando in maniera determinante nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo, la struttura anticiclonica che insiste sull‘Italia. Ciò porterà ovviamente del maltempo con piogge che entro serata interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, in un contesto climatico comunque piuttosto mite.

Nelle prossime ore peggioramento in arrivo sull’Italia

La saccatura di cui abbiamo fatto menzione più volte nel corso dei paragrafi successivi però innescherà solamente un flusso umido all’interno del bacino del Mediterraneo centrale dove mancherà la strutturazione di un vero e proprio minimo depressionario. Nonostante ciò, come spesso capita in configurazioni del genere dove il richiamo umido è comunque tale da generare nubi piuttosto consistenti, nelle prossime ore il maltempo arriverà ad interessare la nostra Penisola sul cui quadro previsionale avevamo comunque maggiormente approfondito nella giornata di ieri. Andiamo a vedere dunque le aree interessate dal maltempo quali saranno.