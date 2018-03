Meteo / ultime ore di tempo in prevalenza stabile sull’ Italia, dalla nottata nubi in aumento al nord-ovest e primi fenomeni, nevosi sulle Alpi intorno i 1000 metri di quota.

METEO / peggioramento in arrivo con le prime precipitazioni sulle regioni nord-occidentali italiane, neve sulle Alpi – 14 Marzo 2018 – Una nuova perturbazione è in arrivo sull’Italia –>guarda qui, con il tempo in progressivo peggioramento già a partire dalla nottata odierna. Piogge anche di forte intensità in arrivo e neve abbondante su tutto l’ arco alpino mediamente intorno i 1000 metri di quota. Le precipitazioni interesseranno dapprima le regioni nord-occidentali italiane, nella mattinata di domani attese piogge diffuse pertanto in Piemonte e Liguria, neve sulle Alpi oltre i 1000 metri di quota con i fiocchi che potranno scendere localmente anche più in basso. Nel corso della giornata le precipitazioni si estenderanno su tutte le regioni settentrionali italiane con fenomeni anche intensi sulla Liguria e settori pedemontani di Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli in serata. Guardate comunque di seguito il video con tutte le previsioni meteo dettagliate per domani:

