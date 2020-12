METEO – PEGGIORAMENTO in arrivo nel WEEKEND con PIOGGE, ACQUAZZONI e possibili NUBIFRAGI?

Stabile in tutto lo stivale grazie all’Anticiclone azzorriano

Da qualche giorno a questa parte si osserva il ritorno di generale stabilità sulla nostra Penisola grazie all’elevazione dell’Anticiclone delle Azzorre. Non sempre tuttavia tale situazione assicura anche cieli limpidi, anzi: quest’oggi velature di disturbo sono transitate soprattutto sui settori più occidentali italiani. Questo quadro sinottico lo ritroveremo spesso durante questa settimana e favorirà la formazione di qualche nebbia soprattutto sulle zone padane. Vi sarà tuttavia qualche eccezione di maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche rovescio o acquazzone in arrivo per domani

Nella giornata di domani mercoledì 16 dicembre va profilandosi un rapido passaggio perturbato a causa di un altrettanto veloce cavo atlantico che affonderà lievemente sulle regioni nordoccidentali determinando maltempo proprio in taluni settori. Rovesci e acquazzoni saranno dunque plausibili e transiteranno verso oriente investendo la Lombardia meridionale per poi esaurirsi. Accumuli attesi tutto sommato deboli o del tutto assenti laddove non si affacceranno fenomeni significativi.

Peggioramento in arrivo nel prossimo fine settimana

Non sarà tuttavia l’unico disturbo che l’Anticiclone azzorriano subirà nel corso di questa settimana, che comunque trascorrerà all’insegna della prevalente stabilità: nel weekend infatti, stando alle attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, l’ennesima saccatura sembra affondare il colpo questa volta sui settori nordafricani, con una goccia fredda che persisterebbe nei bassifondi del Mediterraneo e produrrebbe qualche effetto anche per la nostra Penisola, come vedremo nel prossimo paragrafo.